CIVITAVECCHIA – La magia della natura di Terme in Fiore e la bellezza senza tempo delle Terme Taurine tornano ad intrecciarsi nella XVI edizione il 13 e 14 settembre all’interno del Parco Archeologico Monumentale Terme di Traiano a Civitavecchia. Sarà un’edizione speciale dedicata ad Antonella Rocchi, recentemente scomparsa, creatrice e cuore pulsante di Terme in Fiore.

La manifestazione, che vanta il patrocinio morale del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Santa Marinella, della Fondazione Ca.Ri.Civ., di Unindustria Civitavecchia, della Confcommercio Civitavecchia e Litorale Nord, e numerosi partner, come il Comune di Civitavecchia, il Comando della Polizia Locale e Civitavecchia Servivi Pubblici, aprirà le porte all’autunno con la partecipazione di 60 espositori provenienti da tutto il territorio nazionale. Non solo una mostra mercato ma un vero e proprio viaggio sensoriale tra colori, profumi, natura e storia. Gli espositori presenti rappresentano il top nel loro settore: leader del florovivaismo, raffinati artigiani, aziende agricole di qualità.

Sarà un’occasione unica per scoprire e conoscere rarità botaniche, collezioni straordinarie e opere artigianali. Ospite speciale della manifestazione Mimma Pallavicini, giornalista “del verde”, importante firma di riviste di settore tra cui Gardenia, sarà presente durante tutto il week end della manifestazione e ci guiderà con la sua esperienza e professionalità attraverso conferenze, incontri e attività per bambini

All’interno della manifestazione si svolgeranno laboratori per i piccoli curati da Francesca Regina e Paolo Parlamento, attività per adulti con Silvia Feliciani, Sergio Starace e Monica Merla, conferenze con Viviana Lorenzini e la stessa Mimma Pallavicini, momenti musicali e visite guidate del sito archeologico delle antiche terme dell’Imperatore Traiano con Vittorio Tagliani, Guida professionista della Pro Loco cittadina.

Un’area food di qualità, due ampi parcheggi gratuiti e il servizio TPL dalla stazione dei treni di Civitavecchia fino a Terme in Fiore completano l’offerta. Anche questa edizione si conferma come evento pet-friendly, con ingresso consentito agli amici a quattro zampe, perché la natura è di tutti. «Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza straordinaria – dicono gli organizzatori - Terme in Fiore è un viaggio nell’incanto della natura tra botanica, arte, passione e storia».

Lista espositori sul sito: www.termeinfiore.it

Ingresso Parco Archeologico Terme di Traiano: € 5.00 (gratuito per bambini fino a 12 anni e disabili con accompagnatore)

Info e contatti: e-mail: termeinfiore@gmail.com telefono: 327 0548434