VASANELLO La classe 1984 è lieta di presentare la 15esima edizione della sagra dello Gnocco co’ la rattacacio in programma per il 12, 13 e 14 luglio. «Se ancora non la conoscessi, si tratta di una ricetta tanto semplice quanto gustosa, infatti nell’ antica tradizione vasanellese, le massaie passavano lo gnocco sulla “rattacacio” (la grattugia per il formaggio) che gli conferisce quella tipica superfice ruvida, che consente allo gnocco di trattenere il prezioso condimento nel percorso dal piatto alla tua bocca», fanno sapere gli organizzatori. «I nostri gnocchi - aggiungono - sono rigorosamente artigianali, prodotti uno ad uno da mani sapienti ed esperte, i condimenti sono preparati con cura a partire da materie prime, locali e di primissima scelta». Lo stand gastronomico aprirà alle 20 con un menù (anche per celiaci) alla scoperta dei sapori della tradizione con antipasto, gnocchi, carne e dolcetti a volontà. I vini sono stati attentamente selezionati e scelti tra le aziende vinicole di maggior rilievo del territorio, per offrirti il miglior accompagnamento a un prezzo imbattibile. «Non perdere l’opportunità di essere parte di questa sagra unica e coinvolgente. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme il gusto e la tradizione di Vasanello», fanno sapere dalla Classe ’84.

