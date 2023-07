CELLENO – La magia della Notte dell’arpia del borgo fantasma di Celleno ® si appresta ad andare in scena con la settima edizione dell’atteso evento estivo.

Oggi e domani alle 21,30, a calcare le tavole del palcoscenico cellenese saranno il maestro Lucrezia Proietti e il M.° Denis Zardi al pianoforte a quattro mani, con la voce recitante della bravissima attrice Cecilia Di Giuli: in scena una confessione musicale e rumorosa sulla vita poco luccicante ma molto luccicosa di Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà. La serata vuole offrire uno spunto di riflessione e ringraziare chi, per anni, ha accompagnato gli italiani, mentre veniva snobbato dal mondo della cultura con la “C” maiuscola. Raffaella Carrà, in tutta la sua carriera, si è presa la responsabilità di fare “solo” spettacolo e intrattenimento e, questa performance, è il racconto musicale di una vita senza respiro, anche se – forse – non troppo da capogiro: la storia di una bambina che da grande voleva fare la ballerina.

Biglietto intero 10 euro, ridotto 5 euro (residenti e minorenni).

