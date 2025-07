CIVITAVECCHIA – Dal 1 al 3 agosto i giardini della Cittadella della musica si animeranno per accogliere la seconda edizione del Festival del Teatro di Paglia organizzato dall’Associazione Quint&ssenza per una full immersion di tre giorni tra teatro e molte altre attività.

Le esibizioni si svolgeranno in una cornice molto suggestiva, tra balle di paglia e pannelli colorati realizzati dai ragazzi del locale Liceo Artistico, accompagnate anche dalla presenza di stand di artigiani, associazioni locali, una casa editrice romana, un birrificio artigianale sabino e uno stand di street food.

L’Assessore alla cultura Stefania Tinti ha ribadito l’importanza del Bando cultura, grazie al quale l’associazionismo locale ha ora la possibilità di animare le serate estive e di dare spazio a passioni e inclinazioni artistiche sotto molteplici forme: «Siamo orgogliosi di aver sostenuto e finanziato, grazie al Bando cultura, anche quest’anno il Festival del Teatro di Paglia, un evento che unisce creatività, partecipazione e valorizzazione del territorio. Questo festival rappresenta un’opportunità importante per coinvolgere attivamente i giovani, promuovere l’arte e offrire alla cittadinanza tre giorni di cultura accessibile e condivisa, in un contesto accogliente e originale come quello dei giardini della Cittadella della Musica».

Anche il Sindaco Piendibene ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Sono soddisfatto della sinergia creata tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Cariciv nella realizzazione di un progetto che offre alla città tre giorni di condivisione e sperimentazione».

I programmi della mattina e del pomeriggio si ripetono per i tre giorni del Festival. Gli eventi iniziano alle 10:30 con un laboratorio teatrale bilingue per ragazzi, tenuto dall’associazione Le radici e le ali. Il pomeriggio, dalle 17.30 prende il via la Coincidenza scenica - l’essenza del teatro di paglia – con il palco a disposizione di chiunque voglia esibirsi per condividere la propria capacità artistica.

Gli eventi serali si aprono alle 21. Il 1° agosto Roberta Galletta narrerà la storia dei teatri di Civitavecchia e a seguire la Compagnia teatrale Quint&ssenza si esibirà nella divertente commedia dal titolo “Doc Doc…che ossessione!”.

Nella serata del 2 agosto andrà in scena la Compagnia teatrale Il Serapeo con “La Zinganetta – Il bosco incantato di Trieste” e seguito da uno spettacolo studio per una messinscena della Commedia dell’arte dal titolo “Gli spiriti dell’anima”. La serata conclusiva, il 3 agosto, in collaborazione con Forte! Festival, sarà dedicata alla musica con un concerto in acustica di musicisti locali che si alterneranno sul palco per l’assegnazione del Premio Teatro di paglia 2025.

Il Festival di Paglia, i cui eventi sono tutti gratuiti, è stato realizzato dalla Compagnia Teatrale Quint&essenza, con il contributo del Comune di Civitavecchia, in particolare, dell’Assessorato alla Cultura e della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.