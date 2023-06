CIVITAVECCHIA – Inizia a prendere forma l’estate civitavecchiese con la presentazione del primo dei, forse, tre cartelloni, degli altri si parlerà nei prossimi giorni. Ieri presso la Cittadella della Musica si è parlato della seconda edizione di “E… state in giardino”, dodici appuntamenti che si svolgeranno presso il giardino della magnifica location della Cittadella, ad esclusione di uno che sarà a piazza Fratti, dal 25 giugno al 30 luglio. Gli eventi sono tutti ad ingresso libero e organizzati dalla Wow records di Felice Tazzini e Francesco Pierucci e dalla Wandy star service di Massimo Peroni con il contributo del comune di Civitavecchia. Musica, teatro e cultura a 360° con una rassegna che darà ampio spazio alle professionalità locali.

Si parte il 25 giugno alle 21,30 presso il giardino della Cittadella con Bouillabaisse di Bassetti e Traini a cura della Compagnia teatrale Tiaso. Il giorno dopo, ma alle 19,30, sarà la volta di Hunting tower – unico evento a tenersi a piazza Fratti - coro e orchestra di Melbourne che farà la sua prima tappa del tour italiano proprio a Civitavecchia. Avanti tutta il 5 luglio con Stavamo meglio quando stavamo peggio? Con Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio. Il 7 sarà la volta dell’ItaloAmericana Quintet, omaggio alla musica dei cantanti italiani divenuti famosi in America negli anni ’50. Il 9 luglio Tributo al maestro Ennio Moricone con Gianni Oddi, eseguito da musicisti che hanno fatto parte della sua orchestra. Il 12 “Convegno raccontare evolvere”, un incontro con gli autori del Premio Strega. Il 13 luglio Max Petronilli in Cantando Sanremo, un viaggio musicale fra i più grandi successi del festival. Il 14 alla Cittadella c’è Roberto Fiorentini con Si può fare? La vera storia di Frankenstein junior. Il 18 Gershwin suite con Marco Guidolotti, voce narrante Gino Saladini. Il 19 con Max Ionata al sax e Dado Moroni al piano c’è Two for Stevie, omaggio alla leggenda del mondo della musica Stevie Wonder. Il 25 Frankie & canthina band e, infine, un doppio evento il 30 con alle 18 una kermesse di cantautori locali e alle 21,30 Concerto emozioni e parole, tratto dal libro Emozioni e parole di Gino Saladini e Anthony Caruana.

Il sindaco Ernesto Tedesco ha commentato: «L’offerta estiva - ha commentato - si arricchisce. Abbiamo ritenuto di proseguire sulla scorta del successo dell’anno scorso e anche quest'anno la Cittadella accoglie una stagione di eccellenze della nostra città. Vi dico che ci sono cose molto belle, voglio ringraziare tutti coloro che saranno artefici sul campo. La prospettiva è quella di offrire alla città un variegato complesso di iniziative che rispettano esigenze di giovani e meno giovani». Il Sindaco ha voluto ringraziare la dirigente dell’ufficio Cultura Gabriella Brullini, gli uffici e l’assessore all Cultura Simona Galizia ed è stata proprio Galizia a sottolineare la necessità di creare un albo degli artisti cittadini e un regolamento in modo da non escludere nessuno quando si vanno a creare cartelloni ed eventi di questa portata. «L’intento era quello di accogliere qualsiasi richiesta, abbiamo cercato di dare prelazione ad artisti e manager locali, della nostra città. Ringrazio Massimo Peroni e Felice Tazzini. Questo è il primo cartellone che prende il centro storico, le altre tratteranno di quartieri e di eventi, porta Livorno, quartieri e Marina. Di solito si fa solo un cartellone e quest'anno ne faremo tre, poi con il cartellone commercio siamo andati a riempire tutto. Abbiamo anche parlato con il nuovo assessore alla Cultura della Regione Lazio e abbiamo chiesto di supportarci e di essere presenti ad un evento. Civitavecchia diventa sempre più bella».

