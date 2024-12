CIVITAVECCHIA – L'area archeologica delle Terme Taurine di Civitavecchia ospiterà la quinta edizione della rassegna "Dal Mito alla Storia". In programma tre spettacoli tutti alle 21: "Roma Domina Mundi" il 6 luglio, ideato e diretto da Mario Camilletti; "Neapolis" il 19 e 20 luglio, di Gino Saladini e Anthony Caruana; "Perdersi Milano" il 26 e 27 luglio, scritto e diretto da Francesco Angeloni e Chiara Barbera.

La rassegna, come ha spiegato il presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi, «è nata da una idea di Gino Saladini perché le Terme Taurine sono il sito giusto per questo tipo di rappresentazioni dove c’è una rilettura in chiave moderna della letteratura classica. Siamo arrivati alla quinta edizione, anche quest’anno la rassegna è finanziata da Enel, dalla Fondazione Cassa di risparmio di Civitavecchia, dalla Bcc Roma agenzia di Civitavecchia e da Terme dei Papi. Mettere in scena questa rassegna per noi è motivo di orgoglio e ci permette di raggiungere due obiettivi, il primo generare cultura per una crescita sociale e poi valorizzare e promuovere il nostro territorio comprese quelle che sono, appunto, le Terme Taurine».

Saladini ha sottolineato che per quest’anno «l’idea è quella di partire da situazioni mitico-storiche per arrivare ad uno spettacolo moderno. Quest’anno si parlerà dei miti fondativi di tre grandi città Roma, Napoli e Milano» il tutto nell’ottica della leggerezza perché «la cultura è leggera, è meravigliosa, deve coinvolgere. Anche quest’anno spero che vengano i bambini perché sono la base su cui costruire il futuro culturale di questa città».

Anthony Caruana e Chiara Barbara sono poi entrati nel dettaglio degli spettacoli mentre il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco ha detto che per l’ente è un grande orgoglio e ha espresso soddisfazione per aver seguito sin da subito Saladini perché «quello che fa per la nostra città sempre qualcosa di grande e importante», ringraziando poi anche Ciaffi per il grande impegno. «Iniziamo a coltivare l’amore per il nostro territorio».

Cristiana Di Torrice ha parlato per Enel sottolineando che «per noi una gioia partecipare anche quest' anno pensiamo che questa rassegna sia speciale. In primo luogo perché è un qualcosa che arriva a tutti, il territorio lo sente vicino e non è concetto scontato. Sicuramente il luogo aiuta però arriva grazie al lavoro che fate. Infine ogni anno è uno spettacolo che si rinnova, penso che stiate creando un pezzo di storia del territorio mettendoci energia e passione».

I costumi sono della Pro Loco. L'ingresso è di 5 euro. Per info e prenotazioni, contattare il 3513440202.

