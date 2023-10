CERVETERI - Torna CaereMusica, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea ideata e diretta dal professor Mauro Porro, compositore e docente e realizzata col patrocinio dell'assessorato alle Politiche culturali. Otto appuntamenti, ad ingresso gratuito, all'interno di Sala Ruspoli in piazza Santa Maria, che vedranno alternarsi musicisti di spessore e rilevanza internazionale. Si comincia domenica 15 ottobre alle 18 con il concerto "Buon compleanno Italo", dedicato al centenario di Italo Calvino. Ad esibirsi il Pentarte Ensamble: un concerto che darà vita a luoghi immaginari al di fuori del tempo. L'evento è gratuito ma è consigliata la prenotazione contattando il numero 3202632445. Il successivo appuntamento è in programma per venerdì 20 ottobre alle 21con "Salotto Musicale", duo pianistico che eseguirà brani di Mozart, Bach, Schubert, Brahms e Czerny. La rassegna proseguirà fino a mercoledì 22 dicembre, sempre con ingresso gratuito.

