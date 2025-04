CIVITAVECCHIA – Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, torna a Civitavecchia dove sarà protagonista il 30 agosto a Piazza della Vita per una delle tappe del suo tour “Tony Hadley 45”. L’evento, inserito nel programma del Civitavecchia Summer Festival 2025 organizzato da On Air, promette di essere una serata indimenticabile tra successi, emozioni e grande musica.

Il tour celebra i 45 anni di carriera di Hadley, un traguardo importante per l’artista che ha segnato la storia del pop britannico prima con la band simbolo del movimento New Romantic e poi come solista. “Tony Hadley 45” non è solo un titolo: è un omaggio a un viaggio musicale straordinario, fatto di hit intramontabili come True, Gold e Through the Barricades, e di brani solisti che continuano ad appassionare fan di ogni generazione.

Accompagnato dalla sua inseparabile Fabulous TH Band, Hadley porterà sul palco uno spettacolo dinamico, coinvolgente e carico di energia, con una scaletta che alterna le canzoni storiche del repertorio Spandau Ballet a brani solisti e sorprendenti cover. La data di Civitavecchia sarà una delle poche in Italia e si preannuncia tra le più partecipate dell’intero calendario estivo.

L’appuntamento è il 30 agosto a Piazza della Vita con una delle voci più amate degli ultimi decenni che si esibirà sul palco della Marina per l’edizione 2025 del Civitavecchia summer festival che inizia a prendere forma in attesa dell’annuncio ufficiale da parte di On Air e Amministrazione comunale del cartellone completo. Il nome di Hadley si aggiunge a quello già trapelato di Cristiano De Andrè che sarà a Civitavecchia il 28 agosto.

Tony Hadley non è nuovo al pubblico di Civitavecchia: l’ex frontman degli Spandau Ballet si è già esibito in città il 22 luglio 2011 con un concerto che riscosse grande successo e, più recentemente, il 16 settembre 2024 in occasione della cerimonia di inaugurazione della nave da crociera Explora II nel porto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA