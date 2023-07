TOLFA - Tutto pronto a Tolfa per la 14^ edizione del Tolfa Jazz Festival che animerà la collina il prossimo 22 e 23 luglio all'interno della splendida location della Villa Comunale. Per presentare questa eccezionale due giorni di musica di altissimo livello si è svolta ieri la conferenza stampa presso la sala della Fondazione Cariciv alla presenza del presidente del Tolfa Jazz Aps, Egidio Marcari, del vicepresidente Alessio Ligi, della sindaca Stefania Bentivoglio, della presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco e della Responsabile degli eventi dell'associazione Susan G. Komen Italia. Il Tolfa Jazz Festival, che per la sua XIV edizione si presenta con una veste rinnovata, è organizzato come ogni anno dall'associazione Tolfa Jazz APS e dal Comune di Tolfa. Questo festival da sempre mira alla promozione della musica jazz valorizzando il patrimonio culturale, storico-artistico e ambientale del territorio. Gli organizzatori per quest'anno hanno pensato ad una “edizione sostenibile” e ''rivisitata'' che prevede 4 concerti (con posti limitati e un biglietto d’ingresso a prezzo popolare) durante i quali si esibiranno i migliori musicisti della scena internazionale. Gli appuntamenti musicali saranno più “intimi”, non vi saranno le street band, i concerti in strada, i balli affollati, ma l'affermazione di un principio: promuovere un festival “sostenibile” che mira a diffondere la cultura e il proprio territorio offrendo un’altissima qualità di concerti. Egidio Marcari, presidente dell'Associazione Tolfa Jazz APS, ha sottolineato: "Abbiamo scelto di adottare per questa edizione una formula rinnovata e sostenibile impiegando al massimo le risorse disponibili. Per questa due giorni di Festival manteniamo e potenziamo la qualità artistica dell'evento, togliendo la parte delle street band. Sarà una formula ampiamente accessibile a tutti. Vi invitiamo tutti a partecipare". Sulla stessa linea il vicepresidente Alessio Ligi: "Vogliamo ringraziare la Fondazione Cariciv e la presidente Gabriella Sarracco perché fin dalla prima edizione ci ospitano per la conferenza stampa, ci coccolano e ci sostengono. Ogni anno ci rinnoviamo: il Tolfa Jazz non è più solo l'evento estivo, ma diamo vita durante l'anno ai Picnic Musicali e da quest'anno abbiamo dato vita all'Happening al chiostro". Questo Festival è ormai un punto di riferimento per tutto il circondario ed è un evento che si è ricavato il suo spazio a livello nazionale. "Ricordo che il jazz - prosegue il vicepresidente Ligi - non è solo musica, ma anche cultura: il jazz è stato capace ed è capace di rivoluzionare la storia e si adatta bene al momento attuale: quest'anno ci sarà ancora più Jazz di altissimo livello".

Tra i nomi familiari e celebri presenti in programma spicca certamente Fabrizio Bosso, la violoncellista e cantante irlandese Naomi Berrill e gli americani Mighty Mo Rodgers e Sax Gordon, oltre allo spettacolare coro “Le Mani Avanti”.

La presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco ha speso molte parole di elogio agli organizzatori e alla manifestazione: "Come Fondazione siamo.lieti di sostenere il Tolfa Jazz perché gli organizzatori hanno dato negli anni la possibilità di accedere al genere Jazz a tante persone. Grazie a voi la gente si è abituata e sta apprezzando sempre di più questo tipo di musica. Conquistò festival e gli eventi a corollario si sta contribuendo ad affinare l'orecchio di tutti. Il Jazz non è solo musica ma è un mix perfetto tra musica, cultura, tradizioni e promozione sociale e quindi non possiamo che essere contenti e orgogliosi di aver sostenuto e di sostenere questo festival".

Tappa fondamentale per assistere ai concerti in pieno relax saranno gli stand gastronomici posti all’interno della villa comunale per deliziare il pubblico con specialità in cui sono racchiusi sapori e tradizioni di un territorio ancora legato alla terra e ai suoi prodotti più semplici. Sarà allestita inoltre, una degustazione di vini prodotti da aziende del litorale laziale, oltre ad una accurata selezione di birre artigianali. La sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio ha invece evidenziato: "L'edizione 2023 è più raffinata ed è di un elevato valore culturale, si svolgerà nella villa comunale e nell'anfiteatro, una location che negli anni è stata apprezzata da tutti gli artisti che sono venuti. Grazie a questa duegiorni del Tolfa Jazz si darà risalto alla produzione gastronomica locale, valorizzerà e promuoverà il nostro paese. Il Tolfa Jazz APS ha la capacità di sperimentare e riproporsi e quest'anno hanno anche modificato la struttura per arrivare al pubblico più variegato e per offrire sempre il meglio". Anche i prezzi dei biglietti per questi spettacoli di eccezionale caratura sono popolari: 10 euro per le gradinate e 12euro in platea; il biglietto è possibile acquistarlo in prevendita su ticketino o acquistare i biglietti il giorno stesso dei concerti. Il Tolfa Jazz è musica, è cultura, è valorizzazione del territorio, ma ha anche una valenza sociale: il Festival, infatti, ha sposato da anni la causa della Susan G. Komen Italia e i suoi progetti per le donne affette da tumore al seno e la prima serata, come ogni anno, sarà dedicata proprio a questa eccezionale associazione. Elisa Marrazzo, responsabile degli eventi della Komen Italia ha sottolineato: "Dal 2016 il Tolfa Jazz Festival ha scelto di stare al fianco della nostra associazione e sostiene i nostri progetti a favore delle lotta contro i tumori al seno. Per noi è un onore essere partner di questa meravigliosa manifestazione: è bellissimo che un festival di tale portata ogni anno dedichi la giornata di inaugurazione alla nostra associazione. Attraverso la musica si promuove la lotta contro i tumori al seno. Ringrazio a nome di tutta la Komen, del professor Masetti (che è stato il fondatore dell'associazione - ndr) e dell'attuale presidente professoressa Terribile”. Sabato 22 luglio alle 21.30 è, infatti, in programma il live della grande Naomi Berrill che tratterà il tema delle donne nel quotidiano. Questo concerto sarà a sostegno della Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. Naomi Berrill è una violoncellista, polistrumentista, compositrice, autrice e cantante Irlandese che si è esibita in tutta Europa sia in ambito classico che jazz in prestigiosi contesti. Con la sua musica vuole portare un messaggio più ampio e contestualizzato nella contemporaneità: “ogni donna nella sua quotidianità può essere eroica e avventurosa senza bisogno di solcare mari e oceani” – un messaggio semplice e profondo dedicato a tutte le donne che lottano contro la malattia. Dalle ore 22.30 si esibiranno i "Mighty Mo Rodgers band with horns". Mighty Mo Rodgers è il tastierista, cantante, compositore e produttore discografico di Los Angeles, famoso per il suo Metaphysical Blues. Con il proprio stile soul e blues, tra invettive vocali e ritmiche, nei testi parla di tematiche sociali della comunità nera. Le sue influenze giovanili sono state Aretha Franklin, Otis Redding, Sam & Dave, Willie Dixon. Al Tolfa Jazz sarà in compagnia di una formidabile band, tra cui spiccano il sassofonista americano Sax Gordon e il raffinato chitarrista Luca Giordano, vero talento italiano affermato a livello internazionale. Il Tolfa Jazz poi proseguirà domenica alle 21 con il coro a cappella composto da 30 elementi: "Le Mani Avanti", un ensemble di voci fieramente e rumorosamente pop diretto da Gabriele D’Angelo. Il loro repertorio spazierà tra il soul e il pop/rock, da Michael Jackson a Florence and the machine, da Beyoncè a Fossati e loro porteranno in scena nell'anfiteatro Pompilio Tagliani i brani più rappresentativi del loro repertorio, in un percorso che darà voce sia al loro stile musicale che al loro impegno nel divulgare temi importanti sul piano etico e dei diritti civili. A chiudere la XIV edizione del festival (dalle ore 22) sarà un “vecchio amico” del Tolfa Jazz: Fabrizio Bosso, un nome capace di catalizzare l’attenzione di tutta la comunità jazzista internazionale, considerato da tutti tra i più grandi trombettisti al mondo. Con “We Wonder”, Fabrizio Bosso insieme al suo quartetto renderanno omaggio al genio di Stevie Wonder in un concerto imperdibile. Il Tolfa Jazz anche quest'anno propone anche l'arte con la A maiuscola: la musica non sarà solo suonata, ma anche “creata”. Il festival ospita infatti “Parole Spartite”, l’esclusiva installazione artistica creata da Alessandra Degni (Agù) e Simona Sarti: “un filo bianco e nero, traccia un immaginario spartito composto da tanti pensieri”.