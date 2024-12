CIVITAVECCHIA – Presso l’oratorio della parrocchia San Giuseppe di Civitavecchia, l’emergente compagnia teatrale cittadina “Tira e Molla” è andata in scena con il suo primo spettacolo di improvvisazione teatrale dal titolo “Beutiful in Oldtown”, davanti ad un numeroso pubblico intervenuto. Magistralmente diretti per l’occasione dal maestro Fabio Pallassini, lo spettacolo è risultato molto piacevole e divertente, con un ritmo di scena davvero forsennato. A fine spettacolo gli spettatori hanno lasciato il teatro felici e soddisfatti rivolgendo complimenti a tutta la compagnia. Il cast è composto da Daniele Basili, Catia Caprasecca, Maria De Simone, Cinzia Del Duca, Rita Del Duca, Giuseppe Massimo, Raffaele Scattaglia, Antonella Venturini. In regia Marco Sportiello.