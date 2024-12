CIVITAVECCHIA - L’associazione culturale Tiaso Teatro porta in scena “Canto di Natale oggi”. Lo spettacolo sarà sul palco del teatro comunale Traiano il 6 dicembre alle 21. Si tratta di una rilettura in chiave contemporanea del classico natalizio di Dickens. Uno spettacolo musicale, ricco di danza e canzoni, pensato per i più piccoli ma adatto a spettatori di tutte le età. La volontà della Tiaso è quella di mantenere intatto il messaggio del testo originale secondo cui non è mai troppo tardi per redimersi dai propri errori, soprattutto se è Natale. La regia è di Valentina Traini, le coreografie di Maria Luisa Rubolotta saranno interpretate dal corpo di ballo del Ballet center. Biglietti disponibili solo in prevendita ai numeri 3271590697 e 3392246050.

©RIPRODUZIONE RISERVATA