CIVITAVECCHIA – Parte venerdì 20 settembre su YouTube, “The Red Line”, analizzando il caso Ted Bundy.

«The Red Line nasce dall’idea di realizzare un prodotto dalla duplice valenza. Pur rientrando nel campo dell’intrattenimento – ha spiegato l’ideatore Luca Vassalli - ogni episodio della serie è frutto di svariate ricerche, in archivi storici, giornali d’epoca, testimonianze scritte, e la risultante è un contenuto la cui forma è accostabile a quella del documentario. Gli episodi si concentreranno ognuno su una diversa figura, particolarmente significativa all’interno del panorama crime internazionale, fornendo una narrazione che pone al primo posto l’accuratezza storica. Nel realizzarla, dovendo trattare di serial killer, non abbiamo voluto in alcun modo spettacolarizzare o enfatizzare comportamenti che invece, spesso, finiscono per subire questa sorte. Sappiamo che gli argomenti approfonditi suscitano l’interesse di molti e proprio per questo necessitano di essere maneggiati con cura e con la dovuta sensibilità. Il nostro approccio è stato quello di proporci in maniera onesta, asciutta, fornendo un racconto veritiero della storia, non mancando di arricchirla di dettagli, alcuni dei quali potrebbero essere sconosciuti anche ai “veterani” del true crime. Per rendere la narrazione più fruibile e dinamica si è deciso di girare alcuni segmenti in esterna. Per farlo, abbiamo selezionato alcuni luoghi, a Civitavecchia e dintorni, che potessero armonizzare con la narrazione. La Valle del Marangone, per fare un esempio, ci ha fornito, nella sua naturale bellezza, alcuni scorci veramente suggestivi e degni di nota».

The Red Line nasce da un’idea di Luca Vassalli, che ne è anche regista e sceneggiatore, in sinergia con Enzo Pierucci, produttore esecutivo. Hanno contribuito alla realizzazione dell’opera Andrea Cecconello, Martina Puddu e Giorgia Serpentaria, assistente di produzione. Il tema principale della serie è stato composto ed eseguito da Eugenio Bonifazi.

Non mancheranno alcuni ospiti, che si sono prestati per accrescere ulteriormente il livello qualitativo della serie: Riccardo Simeoni, Aurora Garofolo e Daniele Boanelli.