CELLENO - – Bilancio entusiasmante per l’ottava edizione del Teverina buskers, il festival internazionale degli Artisti di strada svoltosi lo scorso weekend nel borgo fantasma di Celleno, il piccolo centro a metà strada tra Viterbo e Civita di Bagnoregio. Un vero e proprio saggio dell’arte di strada e del circo contemporaneo svolto con passione e professionalità da artisti e volontari e accolto con entusiasmo dal numerosissimo pubblico, composto da affezionati, curiosi ma anche molti turisti che hanno trovato nel festival l’occasione per raggiungere e visitare Celleno. «È stata un’edizione - commenta soddisfatto Simone Romanò, direttore artistico dell’evento e del Circo Verde – in cui siamo riusciti a elevare ulteriormente il livello qualitativo del programma e dell’organizzazione consentendo alle persone di prendere parte piacevolmente alla molteplicità di esibizioni proposte nei diversi palchi naturali che questa incredibile location del borgo fantasma ci offre. Un ringraziamento particolare va al comune di Celleno e al Sindaco Bianchi, alla protezione civile e alla pro loco per la disponibilità e il fondamentale sostegno».

