ALLUMIERE - In arrivo ad Allumiere il terzo appuntamento degli "Incontri Letterari" promossa dall'aps "Femminile, plurale". L'impetdibile iniziativa si terrà venerdì 21 giugno a partire dalle ore 18 presso il cortile del Palazzo Camerale, cioè nello spazio esterno della Casa delle Arti. Questa volta la presidente Brunella Franceschini e le altre componenti dell'associazione hanno scelto come ospite l’avvocata Luana Sciamanna, intervistata dalla bravissima e competente giornalista Elisa Castellucci. Il tema dell’incontro è: “La legge e il patriarcato: la condizione della donna nella storia del diritto civile e penale”. "Riteniamo, infatti, che la storia della violenza contro le donne sia strettamente legata all’idea arcaica della donna percepita come proprietà privata, come oggetto non autonomo, sottomessa a un uomo “proprietario” - spiega la presidente dell'aps "Femminile, plurale", Brunella Franceschini - questa idea risale all’affermazione dell’istituzione patriarcale come sistema in cui le disuguaglianze di genere si perpetuano meccanicamente. Il patriarcato è, infatti, spesso definito come un sistema di dominio maschile, la cui radice è proprio l’idea di proprietà dell’uomo sulla donna, la sua pretesa di considerarla e il potere di farne una cosa sua”. L’avvocata Luana Sciamanna è una penalista, esperta di violenza di genere e relazioni tossiche. È responsabile dell'Ufficio Legale dei Centri Antiviolenza dei Castelli Romani; è formatrice per la Regione Lazio degli operatori della rete antiviolenza regionale. La Sciamanna è presidente dell'associazione di promozione sociale "Crisalide donne delle Donne", nonché autrice del libro "100 motivi per chiudere con un narcisista" (presentato anche ad Allumiere sempre in collaborazione con l’associazione “Femminile, plurale.”) e ideatrice dei convegni nazionali sulle relazioni tossiche denominati: "Ti presento Narciso" e "Ho amato Narciso". Insieme a lei ci sarà l'eccellente giornalista Elisa Castellucci, laureata in Scienze Politiche indirizzo Relazioni Internazionali, giornalista dal 2003. Ha frequentato la Scuola di giornalismo "Lelio Basso". Ha collaborato per diverse testate: Radio Vaticana, Repubblica, Il Fatto Quotidiano e La Provincia. Ha condotto per diversi anni trasmissioni di rassegna stampa, politica, sociale e attualità a Radio Popolare Roma. Dal 2018 al 2024 ha lavorato all’agenzia di stampa "Dire", anche come redattore del progetto "DireDonne".