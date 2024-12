FIUMICINO - Nei giorni scorsi il Villaggio dei Pescatori di Fregene è stato il set prescelto della fiction Rai “Il Commissario Ricciardi 3”, la serie tv prodotta dalla Clemart con la regia di Gianpaolo Tescari. \Grazie a un lavoro di ricerca location iniziato circa sei mesi fa da Alessandro De Nitto, Direttore della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, la produzione ha ambientato alcune delle scene con protagonista Lino Guanciale nei panni di Alfredo Ricciardi, giovane commissario che fa i conti con un dono spettrale, all’interno delle abitazioni tipiche del Villaggio dei Pescatori e delle sue originali stradine marinare. Con un vero e proprio salto nel passato i luoghi sono divenuti per alcuni giorni scorci marinari degli anni ’40 dove il protagonista, nato dalla penna di Maurizio De Giovanni, si ritrova anche per la terza stagione a collaborare con l’amico brigadiere Raffaele Maione, interpretato da Antonio Milo. Alessandro De Nitto presente sul set per tutto il periodo delle riprese ha assistito la troupe per la realizzazione di alcune scene presso il borgo marinaro, interagendo anche con gli attori protagonisti Lino Guanciale e Antonio Milo, entusiasti per la bellezza e l’unicità della località marinara. Il Commissario Ricciardi anche per la terza stagione continuerà ad ascoltare e vedere le anime dei defunti scomparsi riuscendo proprio grazie a questa condanna a risolvere i casi di omicidio più impossibili. Ed uno di questi casi e fantasmi vedranno proprio protagonisti i luoghi marinari più caratteristici di Fiumicino. La Commissione Cinematografica ha in cantiere ulteriori progetti e sta collaborando con diverse produzioni cinematografiche che sono alla ricerca di particolari location, in particolare abitazioni moderne e locali vetusti, per la realizzazione di serie tv e film.