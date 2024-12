CIVITAVECCHIA – Si è appena conclusa con grande successo la XIII edizione di Terme in Fiore organizzata dalla Pro Loco Civitavecchia APS e da Orion Labs S.r.l.s. svoltasi presso il Parco Archeologico delle Terme Taurine.

Due giorni dal clima primaverile hanno accolto la ormai tradizionale manifestazione che vanta i numerosi patrocini morali, del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Santa Marinella, della Fondazione Ca.Ri.Civ. di Unindustria Civitavecchia, di Confcommercio Civitavecchia e Litorale Nord, dell’Università della Tuscia e di tanti partner, come il Comune di Civitavecchia, il Comando della Polizia Locale e CSP, nonché numerosi amici della manifestazione.

Oltre 50 gli espositori venuti da tutta Italia, isole comprese che con grande professionalità e disponibilità hanno dispensato suggerimenti e consigli ai numerosissimi visitatori provenienti dal Lazio, e non solo, interessati all’esposizione e alle altre attività proposte nella ricca programmazione dell'evento.

Sono state infatti molto seguite le conferenze tenute dal dottor Filippo Bosco sui funghi medicinali grandi alleati del nostro benessere e della nostra salute, e da Viviana Lorenzini sulle orchidee, così come il servizio SoS Orchidee, a cui i visitatori hanno potuto rivolgersi e avere preziosi consigli portando le loro piante.

Un momento davvero emozionante e che ha toccato il cuore del pubblico, è stato l’incontro musicale con il M° Simonetta Camilletti che ha eseguito dei brani da lei composti appositamente per Terme in Fiore con un invito alla riflessione per un futuro di pace a partire da quella interiore di ognuno di noi.

Grande anche la partecipazione ai laboratori didattici e creativi pensati per i bambini dai 3 ai 12 anni e curati dall’Archeologa Francesca Regina e Sara Pieragostini. E per gli adulti le lezioni di yoga proposte da Silvia Feliciani.

Così come numerosi sono stati i visitatori che hanno colto l’occasione per un tour alle antiche rovine con Vittorio Tagliani e Luca Seidenari Guide abilitate della Pro Loco di Civitavecchia.

Davvero soddisfatte le tre organizzatrici per l’ottima riuscita dell’evento, che ringraziano le Autorità istituzionali intervenute. «Ancora un ringraziamento – commentano – all’amministrazione comunale, al comando della Polizia Locale, a Csp Civitavecchia servizi pubblici e ai volontari dell’Associazione Polizia Penitenziaria di Civitavecchia per l’importante ed efficace collaborazione durante la manifestazione. Le corse aggiuntive della linea 2 hanno permesso di offrire un ulteriore

servizio a favore dei visitatori ed un bel biglietto da visita per la nostra città, mentre i volontari di APPe hanno assicurato una idonea viabilità in totale sicurezza presso la zona della manifestazione. Un grazie speciale è dedicato agli espositori, che con professionalità, passione, gentilezza e per l’eccellenza dei loro prodotti hanno reso possibili questi due giorni e al numeroso pubblico, ormai affezionato al puntuale appuntamento, che ha risposto positivamente anche per questa edizione.Un grazie a tutto lo staff di Terme in Fiore, in particolare la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi, ringrazia di cuore il Consiglio Direttivo e gli infaticabili Volontari dell’Associazione per la fattiva e preziosa collaborazione, utile alla riuscita dell’evento».

Terme in Fiore si è confermata ancora una volta una manifestazione in cui si respira: energia positiva, competenza, professionalità, sorrisi, divertimento, natura, storia e bellezza tra le rovine dell’Imperatore Traiano. L’appuntamento per tutti è per il 14 e 15 settembre.

