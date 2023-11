TARQUINIA - In occasione della 23esima Giornata internazionale del Flamenco, istituita nel 2010 dall’Unesco, domenica 12 novembre alle ore 18 il teatro comunale Rossella Falk di Tarquinia ospiterà lo spettacolo “Arsa y Toma” della Compañia Flamenca. La chitarra di Matteo D’Agostino, i passi e le coreografie di Lara Ribichini e Stefano Arrigoni e la voce di Jose Salguero insieme daranno vita ad un emozionante “tablao”, uno spettacolo di flamenco tradizionale in cui la estemporaneità e il gioco ritmico attingono pienamente al linguaggio flamenco (la Soleá, las Bulerías, las Alegrías, el Tanguillo de Cádiz e altri Palos caratteristici del flamenco) con il risultato di uno spettacolo forte, fresco, sempre nuovo. Il Flamenco è uno stile musicale che va oltre il canto e il ballo e che ha proprie radici culturali legate fortemente al territorio e alle popolazioni che hanno vissuto in Andalusia: mori, ebrei, gitani. Ancora oggi la cultura del flamenco è in pieno sviluppo ed è eccezionalmente viva. Nei bar dei paesi andalusi si parla più di flamenco che di calcio… Questo genere musicale, tipicamente andaluso, è stato riconosciuto dall’Unesco nel 2010 come Patrimonio immateriale dell’Umanità con la seguente motivazione: “Il Flamenco è un’espressione artistica risultante dalla fusione di musica vocale, l’arte della danza e l’accompagnamento musicale, chiamati rispettivamente “cante, baile y toque”. Il luogo di nascita del Flamenco è la regione dell’Andalusia, nel sud della Spagna, anche si è radicato in regioni come Murcia ed Estremadura. Il canto Flamenco viene interpretato solitamente da una unica persona seduta, che può essere un uomo o una donna. Questo esprime una gamma di sentimenti e stati d’animo sinceri (dolore, gioia, tragedia, piacere, paura), attraverso testi espressivi caratterizzati dalla brevità e semplicità. “El baile Flamenco” è una danza di passione e corteggiamento, esprime anch’essa una gamma di emozioni, che vanno dalla tristezza alla gioia. La sua tecnica è complessa e l’interpretazione è varia a seconda di chi lo interpreta: se un uomo si danza con grande forza, utilizzando principalmente i piedi; e se una donna potrà apportare movimenti più sensuali. Il tocco di chitarra Flamenco ha evoluto il suo ruolo originale d’accompagnamento al canto. La musica è composta da altri strumenti come le nacchere, le mani ed i tacchi. Il Flamenco è interpretato in occasione della celebrazione delle feste religiose, di rituali, di cerimonie e delle feste private. È un segno d’identità di molti gruppi e comunità, in particolare la comunità gitana, che ha svolto un ruolo fondamentale nella sua evoluzione. La trasmissione del Flamenco viene eseguita entro le dinastie di artisti, famiglie, club di flamenco e gruppi sociali, che svolgono un ruolo chiave nella conservazione e la diffusione di quest’arte”. Biglietti, Platea 15 euro, Gradinata 13 euro. Acquisto presso il teatro oppure in prevendita su bigliettoveloce.it al link: https://tinyurl.com/Tarquinia