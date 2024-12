TARQUINIA - Sarà inaugurata oggi la nuova Galleria artistica del Movimento Arcaista. L' evento “Tarquinia Arte Expo Arcaista 2024” continuerà a coinvolgere tutto il centro di Tarquinia, dai quartieri medioevali al Top16, fino alla prima decade di gennaio. Organizzato dall'associazione Arcaista Arte e Cultura, l’evento raccoglie oltre 60 artisti figurativi provenienti da tutta Italia, in particolare dalla Puglia, dalle Marche, dal Lazio, e anche dall’estero (Germania, Russia, Canarie) che dal 13 luglio danno vita al più suggestivo percorso espositivo dell'Alto Lazio, giunto quest'anno alla sua IV Edizione. Più di 120 le opere che sono esposte prevalentemente in location dove il flusso dei visitatori è pressoché continuo e con elevati ricambi delle presenze.

In prima linea, quindi, i luoghi deputati alla convivialità e all'aggregazione sociale come come bar, ristoranti, pub, pasticcerie o all'acquisto di alimenti, merci o prestazioni di servizi. Le opere continueranno ad essere in mostra in 8 location del centro storico e nell'interno del centro commerciale cittadino dal parterre della piazza centrale fino ai Loggioni del piano superiore.

Al di là delle sorprese che saranno riservate ai visitatori nel periodo natalizio oggi l’inaugurazione al Top16 alle18 della Moderna Galleria Arcaista nei locali messi a disposizione dalla “Ermes Soluzioni Internet" di Giancarlo Milioni.

Nuovo punto di riferimento del Movimento Arcaista, i locali rappresenteranno luogo di incontro per gli associati oltre ad essere importante sede di mostre di opere sperimentali, conferenze di settore, personali degli artisti associati favorendo la loro visibilità anche ai fini della vendita delle proprie opere.

L'evento attualmente in corso a Tarquinia, che comprende anche una interessante mostra personale di Pasquale Maiello dedicata al Caravaggio, è realizzato esclusivamente con opere dedicate da artisti di ogni provenienza agli ideali di recupero degli originari principi e valori dell’arte che compongono il Manifesto del Movimento Arcaista. Nato a Tarquinia nel 2006 dall'idea del suo fondatore Massimo Stefani, in breve tempo, facendo leva anche su un «comune sentimento di ribellione alle insensatezze provocatorie o esclusivamente concettuali che dall'ultimo secolo oscurano e degradano sempre più la legittima idea di bellezza in arte, hanno aderito migliaia di artisti, tantissimi dall'Italia, ma anche dal resto del mondo». Così sottolinea il Presidente Stefani.

A fine anno il Movimento Arcaista terrà, in una prestigiosa sede che sarà resa nota entro metà Novembre, l'evento espositivo conclusivo de "Il Movimento Arcaista nella Storia dell’Arte", dal quale sarà tratto il libro omonimo destinato alla distribuzione a tempo indeterminato tramite Amazon e al deposito permanente presso le più importanti biblioteche nazionali.

A breve il Consiglio Direttivo dell'Associazione Arcaista Arte e Cultura ufficializzerà, oltre a quella già attiva a Crispiano, in Puglia, due nuove Accademie Arcaiste a Senigallia, nelle Marche, e a Civitavecchia, nel Lazio. In fase di organizzazione per il 2025 anche un evento di portata internazionale e di grande prestigio, assolutamente unico e originale, per consentire una sempre maggiore promozione degli artisti iscritti al Movimento.

► Gli eventi del Movimento Arcaista sono finanziati da enti pubblici e privati, di conseguenza totalmente gratuiti per gli artisti partecipanti tranne che per l'esigua quota d'iscrizione annuale all'Associazione, per i vecchi e nuovi interessati all'iscrizione al Movimento Arcaista. Gli interessati possono inviare messaggio WhatsApp al numero 3409948986.

✳ - TARQUINIA ARTE EXPO ARCAISTA 2024 - ✳

● Opere in mostra nell'intero circuito espositivo (Tarquinia Centro Storico e Centro Commerciale Top16): circa 120



● Nazioni di provenienza: Italia, Germania, Russia, Canarie

● Location ➽ Centro Storico : Bar Gelateria Danilo, Pizzeria Al Pachino, Ristorante La Proposta, Bar Pasticceria Gentili, Old Station Pub, Ristorante L'Alberata, Ristorante Ambaradam, Ristorante Il Pesciolino ➽ Centro Commerciale Top16 : Piazza Centrale, Loggioni piano superiore, Moderna Galleria Arcaista (Ermes WiFi)

● Gli Artisti Figurativi (62) del Tarquinia Arte Expo Arcaista 2024:

- Giuseppina Titti Grittani - Benito Romagnoli - Antonio Santoro - Daniele Limoli - Isabella Uleri (Eslabia) - Rossella Papacchini - Alberto Melari - Sandra Inghes - Antonio Savasta (Sator) - Mirella Rossomando - Grazia Marino De Robertis (Dadagabem) - Cristina Mantisi - Donatella Passeri - Massimo Nesti - Claudio Martusciello - Piergiorgio Dessì - Angelo Paccosi - Cesare Pinotti - Pasquale Maiello - Giovanni Travaglini - Stefano Garrisi - Ginella Orlando - Gustavo Alberto Palumbo - Paolo Viterbini - Marina Cogotti - Paolo Serafini - Marco Barucco - Luigino Camedda - Carmelo Margarone - Giovanna Maffei - Renata Massai - Primo Bollani - Lucia Nicolai - Roberto Nizzoli - Massimo Paravani - Rosalba Ferilli - Angela Barratta - Cristina Verdelli - Annamaria Peluso - Luisa Ciampi - Barbara Bonanni - Giordana Verzilli - Antonia Galasso - Cosima Galliano - Anna Antonia Chiatante - Antonella Selleri - Luisa Zinna - Annamaria Zoppi - Pietro Ciliento - Elena Nekrasova - Tomassina Marchini - Cataldo Motolese - Giancarlo De Gennaro - Rita Tarlo - Ilaria Benedetta - Daniela Marzio - Vittorio Buzzi - Enrica Ronchini - Marco Cotza - Giampiero Frau - Simona Innocenzi - Massimo Stefani –

