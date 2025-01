TARQUINIA – Al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia sabato 4 gennaio 2025, alle 18, Massimo Venturiello porterà in scena “La prima indagine di Montalbano” di Andrea Camilleri, con Emanuele Buzi, mandolino e chitarra, e Valdimiro Bui, mandolino, mandola e chitarra.

Venturiello sottolinea come l’idea di rappresentare in teatro il commissario più famoso della narrativa contemporanea italiana sia “nata in seguito allo straordinario successo che hanno ottenuto gli audiolibri, recentemente pubblicati in Rete dalla Storytel, che io stesso ho avuto il privilegio di interpretare. La lingua inventata dal Maestro, carica di musicalità, arriva nella sua interezza a chiunque, la parola diventa immagine ammaliante, la trama inchioda e non consente distrazione alcuna. Ho pertanto sentito la naturale esigenza di proseguire il percorso iniziato allestendo un Reading teatrale su “La prima indagine di Montalbano”.

Qui prendono vita i personaggi dei successivi numerosi romanzi che hanno conquistato l’interesse di milioni di lettori. Nasce soprattutto il commissario Montalbano, certamente ancora ignaro del luminoso destino che il genio del grande Camilleri gli stava riservando”.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone promosso dal Comune di Tarquinia e da ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Il teatro comunale “Rossella Falk” è in piazza Cavour. Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 849282. I biglietti sono anche acquistabili sul sito di Archeoares al link https://shorturl.at/A4re8. Il botteghino del teatro sarà aperto due ore prima dello spettacolo.

