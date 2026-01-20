TARQUINIA - Fervono i preparativi per il Carnevale di Tarquinia 2026: nelle giornate dell’8, del 15 e 17 febbraio, la città etrusca si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da sfilate di gruppi mascherati, musica e colori. L’edizione di quest’anno, organizzata dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia e il gruppo di volontari “Troppo forti”, proporrà diversi temi, tra cui un coinvolgente viaggio negli anni ’70 e ’80, decenni che hanno segnato profondi cambiamenti culturali e sociali, lasciando un’impronta indelebile nella musica, nella moda e nella cultura popolare. La manifestazione è aperta a tutti: scuole di musica e danza, istituzioni scolastiche, comitive di amici, associazioni e cittadini potranno partecipare, proponendo un proprio tema o aggregandosi, contribuendo a rendere le sfilate un’esperienza condivisa, creativa e partecipativa. Le parate proporranno costumi originali, coreografie e performance musicali, animando le vie e valorizzando gli spazi urbani come luoghi di incontro e socialità. Il programma dettagliato delle sfilate e gli orari saranno comunicati nelle prossime settimane tramite i canali istituzionali del Comune di Tarquinia e della Pro Loco Tarquinia. Per chi volesse far parte dei cortei può chiamare il 340 5340228.