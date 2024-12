TARQUINIA - Concerto evento questa sera al teatro comunale Rossella Falk di Tarquinia per ricordare il maestro Leandro Piccioni.

Tarquinia rende omaggio al suo illustre concittadino, recentemente scomparso, con due concerti tutti dedicati al grande maestro: alle ore 18 ed alle ore 21. Ad esibirsi i suoi amici musicisti che si faranno portavoce, attraverso i loro strumenti, dell’eredità musicale lasciata da Leandro Piccioni, il cui talento lo aveva portato a raggiungere livelli altissimi.

Artista riconosciuto a livello internazionale, è Leandro Piccioni è stato infatti l’allievo prediletto del grande maestro Ennio Morricone. Proprio con Morricone ha lavorato per anni a strettissimo contatto e alla realizzazione di moltissime colonne sonore di grande successo, fino alla fine della sua carriera ed anche dopo, continuando a portare le note del premio Oscar in giro per il mondo.

Leandro Piccioni è stato un artista completo perché insieme compositore, direttore d'orchestra, pianista e arrangiatore.

I concerti di oggi sono ad ingresso libero. Per info e prenotazioni contattare l’Infopoint al 0766 849282.

©RIPRODUZIONE RISERVATA