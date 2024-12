TARQUINIA - Sarà inaugurata sabato 24 febbraio, alle ore 17,30, la mostra d’arte del maestro Fabrizio Berti, patrocinata dal Comune di Tarquinia. Ad ospitare le opere dell’artista sarà il prestigioso secondo piano di Palazzo Bruschi Falgari, la cui opera di riqualificazione ha consentito di restituire alla città un importante punto di riferimento per la cultura del territorio.

Varesino di nascita ma tarquiniese di adozione, Berti era recentemente balzato agli onori della cronaca per aver incontrato papa Francesco ed avergli donato uno dei suoi dipinti, raffigurante le diverse religioni ed etnie.

L’artista aveva inoltre ricevuto un importante riconoscimento conferito dall’Accademia “Italia in Arte nel Mondo”, in occasione dell’evento internazionale d’Arte “Zeus il Re degli Dei Olimpi” 2023″ e dal prossimo 26 maggio, fino al 9 giungo, sarà al museo Francesco Gonzaga di Mantova per la 3^ Biennale internazionale di Arte contemporanea di Mantova. La mostra rimarrà aperta fino a sabato 2 marzo e sarà possibile visitarla nei seguenti orari: 10-12,30 e 16-18.