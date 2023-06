BOLSENA – Tutto pronto a Bolsena per la Festa delle Ortensie.

La 25esima edizione della manifestazione sarà inaugurata oggi alle 16,30, con il tradizionale taglio del nastro in viale Colesanti.

La rassegna, a ingresso gratuito, sarà visitabile oggi, domani dalle 9 alle 24; e domenica dalle 9 alle 20.

La festa delle Ortensie non celebra solo la bellezza della “Hydrangea”, ma parla anche di agricoltura biologica, arredi per esterni, piante ornamentali da giardino e di tutto quello che è vivere in modo connesso con la natura. Saranno oltre 50 gli espositori provenienti da varie regioni della penisola e dall’estero che daranno vita a uno degli eventi più importanti del settore florovivaistico italiano e più attesi dell’estate bolsenese.

Un’occasione unica per ammirare le ortensie nel momento della loro massima fioritura e per immergersi nella bellezza della cittadina che dà il nome al più grande lago vulcanico d’Europa. La tre giorni verrà animata dagli spettacoli della compagnia delle lavandaie della Tuscia, che porta in scena l’antico mestiere delle lavandaie ricreando l’atmosfera di quando le donne si riunivano per lavare a mano il bucato, e la cover band blues degli anni Settanta guidata dal musicista Fabrizio Lucchini.

Organizzata dall’associazione Amici delle Ortensie, con il sostegno del comune di Bolsena e la collaborazione della Pro loco Bolsena, la festa delle Ortensie festeggia la 25esima edizione con l’ingresso gratuito per tutti i visitatori. Per tutte le informazioni è possibile visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/amicidelleortensie.