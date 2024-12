VITORCHIANO – Con l’inaugurazione dei presepi e l’apertura della casa di Babbo Natale, in un clima festoso e di grande partecipazione, sono iniziati ufficialmente a Vitorchiano i festeggiamenti del Friendly village 2023-2024. Nel pomeriggio dell’8 dicembre i rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali hanno visitato tutti i presepi, con la benedizione del parroco don Gualberto Pirri. Le opere sono state realizzate dalle associazioni, da privati cittadini e dagli alunni della scuola secondaria di primo grado “Don Lorenzo Milani”, guidati dalla professoressa Ornella Mei, anche lei presente alla cerimonia inaugurale. Sono circa 15 i presepi dislocati in diversi punti, differenti per natura e stile ma accomunati dal fatto di impreziosire in queste settimane l’antico borgo.

“I presepi del borgo sospeso”, infatti, è un progetto nato pochi anni fa con lo scopo di rendere il centro storico di Vitorchiano il luogo ideale dove poter trascorrere un lieto pomeriggio e allo stesso tempo per dare al paese una suggestiva atmosfera natalizia.

Numerose le famiglie che con i propri bambine e bambini hanno partecipato alla giornata di festa, apprezzando quanto proposto: dai giocolieri e dal trampoliere in piazza Roma, passando per la bellissima esibizione delle bravissime majorette e arrivando alla perfetta casa di Babbo Natale realizzata presso il complesso Sant’Agnese dal comitato festeggiamenti San Michele Arcangelo, nonché alla indispensabile presenza nell’organizzazione della pro loco Vitorchiano.

Il comune ringrazia tutti i cittadini e le realtà che hanno realizzato un presepe, quanti hanno preso parte all’inaugurazione e chi nei prossimi giorni parteciperà alle attività in programma.

Da ricordare, infine, che presso gli spazi del complesso Sant’Agnese continueranno a essere visitabili le bellissime mostre “Barbie fashion” e “Lego city”.

