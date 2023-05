TUSCANIA – Al crocevia tra benessere e alimentazione, tra ambiente e salute, nasce la prima edizione estiva di “Sull’onda del gusto”, che vede educazione ambientale e attenzione ai prodotti del territorio questioni chiave per lo sviluppo di comunità sostenibili.

Circondati dai giardini comunali di piazzale Trieste appena ristrutturati di Tuscania, il 3 giugno dalle 16, “Sull’Onda del Gusto” è pronta ad accogliere grandi e piccini. Si parte per un viaggio all’insegna del gusto per sollecitare anche i palati più fini e delicati, quelli dei bambini. Sono proprio loro i protagonisti del pomeriggio di questa edizione, storie e stagionalità si intrecciano per costruire nuovi vincoli tra benessere e gusto, attraverso racconti, laboratori creativi e di cucina con due dottoresse speciali, senza camicie e senza troppe pretese: Elisa Cicconi, mamma e dietista specialista in scienza della nutrizione, e Sara Colagiacomo, dottoressa forestale, specialista in verde urbano. Se l’educazione alimentare passa per la merenda con gustosi prodotti tipici locali adatti anche ai più piccoli, racconti e laboratori di educazione ambientale e culinaria aprono la serata con un percorso degustativo ricco di proposte: salumi e carni di allevamenti allo stato brado, oli Evo, confetture, creme di nocciole, birra artigianale, vino e tanto altro in collaborazione con aziende del territorio e cantine locali. Dal campo alla tavola, passando per il territorio, è nella cura dei prodotti e delle tradizioni culinarie locali che l’iniziativa propone un modello di convivialità e di condivisione che vede nella comunità il suo valore principale. Per dirla con le parole della nutrizionista Elisa Mancini: «Il sole che batte sulla mia pelle è lo stesso che è arrivato a quella fragola ed è lo stesso che batte sul produttore che con fatica l’ha coltivata. Tutto questo si riassume nella parola comunità». Nel pomeriggio saranno svolti degli incontri tematici, sulla cultura e la storia del nostro territorio e delle degustazioni guidate, condotti da Carlo Zucchetti, l’enogastronomo con il cappello, e con la partecipazione della scrittrice Chiara Cesetti, della nutrizionista Elisa Mancini, dell’agronomo Angelo Murri e dell’archeologo Alessandro Tizi. Segnaliamo inoltre che, in concomitanza con Sull’onda del gusto, l’ufficio uuristico di Tuscania proporrà due iniziative speciali in cui la storia dell’alimentazione del territorio verrà valorizzata anche nelle sue componenti di lascito archeologico: sarà infatti possibile visitare la necropoli di Madonna dell’Olivo e il Museo archeologico approfondendo la funzione antropologica e la storia del banchetto etrusco. In tarda serata Maurizio Pio Rocchi, performer, e Vanessa Valle, danzatrice, presenteranno un’opera che ha avuto modo di incontrare tante città del mondo (da Madrid a Berlino, da Londra a Varsavia, da Tokio a Mosca). L’evento sarà accompagnato da interventi musicali dal vivo del gruppo Red Pepper – Italian swing band. “L’onda del gusto”, iniziativa inventata e coordinata dal Martina Moscini con la collaborazione di Viktoriya Petrova, è inserita nella programmazione annuale dell’associazione Kinesfera. La giornata gode del patrocinio del Comune di Tuscania e della Camera di commercio di Rieti-Viterbo, e del sostegno economico di tabaccheria la Dea bendata, il Consorzio agrario del Tirreno (Sms di Natali Sabina e C. snc), lo studio commerciale Consul office Srl, Il chiodo fisso snc di Alessio e Luca, Poolgrafica di Pasqualoni Stefano e Castra show-room.