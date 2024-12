Si svolgerà domani la seconda tappa della XX edizione del "Cammino sulle vie dell’esilio" di Santa Rosa, un evento che unisce storia, fede e natura, con partenza da Soriano nel Cimino e arrivo a Vitorchiano. L'appuntamento è fissato per le ore 8,30 in piazza Vittorio Emanuele, a Soriano, dove i partecipanti si raduneranno per intraprendere un percorso a piedi attraverso i suggestivi paesaggi della Tuscia. Per chi lo desidera, è disponibile un servizio navetta da Viterbo, con partenza alle ore 7 da Via Faul, di fronte al Centro culturale Valle Faul. A cura dell’azienda gastronomica Piri piri di Cura di Vetralla, sarà possibile prenotare un cestino per il pranzo al costo di 7 euro al momento della partenza. L’iniziativa rievoca un momento significativo della storia locale: l’esilio di Santa Rosa, avvenuto nel dicembre 1250, quando la santa patrona di Viterbo venne cacciata dalla città, probabilmente accusata di essere una "perturbatrice della quiete pubblica". La camminata vuole essere una riflessione sui temi dell’emarginazione e dell’esilio, ancora oggi così attuali, come sottolineato da Silvio Cappelli, uno degli organizzatori: «Il Cammino è dedicato a quanti, ancora oggi, subiscono l’emarginazione e la deportazione a causa di guerre e persecuzioni. Non si potrà non pensare a tutte quelle persone che oggi, come allora, perdono la vita o la propria dignità a causa della violenza». L'evento è aperto a tutti, senza distinzione di genere o età, e rappresenta un'occasione per riflettere sulle problematiche della società moderna, legate all’isolamento e alla violenza. Il percorso, che si snoda attraverso luoghi di grande bellezza naturalistica, unisce aspetti storici, culturali e religiosi, offrendo un'esperienza profonda e arricchente. In occasione di questa ventesima edizione, sarà anche un momento per ricordare le persone che hanno preso parte al cammino in passato e che oggi non sono più presenti fisicamente, ma che continuano a vivere nel ricordo di chi le ha conosciute. Tra loro, figure come Emanuela Feliziani, Giuseppe Filippi, Loretta Zanobbi e molti altri, le cui memorie saranno onorate lungo il percorso.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 338 2129568.

©RIPRODUZIONE RISERVATA