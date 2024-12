SANTA MARINELLA – E’ stato presentato ieri, il programma del concerto “Sulle Onde di Marconi, Il mondo oltre le frontiere” che si svolgerà domani alle 21 presso il Palazzo Comunale. Alla conferenza stampa, tenutasi presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, erano presenti l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, la presidente della Fondazione Gabriella Sarracco e il vice presidente della Fondazione Valentino Carluccio. “Voglio ringraziare la Fondazione Cariciv -ha detto Tidei - per aver contribuito alla realizzazione del concerto che sarà eseguito da un’orchestra di oltre quaranta musicisti di altissimo livello. Invito tutti a partecipare, certo che sarà uno spettacolo memorabile”. “Il concerto di domani è parte del programma organizzato per celebrare i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi – spiega l’assessore Vinaccia - alla cui memoria abbiamo già dedicato una serie di iniziative, tra cui la nuova edizione del libro “Il mio papà ha inventato la Radio” che con l’inizio dell’anno porteremo nelle scuole della città con conferenze e incontri. Un insieme di attività che sono state possibili anche grazie al prezioso sostegno della Fondazione Cariciv”. “Abbiamo deciso di sostenere il programma presentato dall’assessore Vinaccia – ha sottolineato il presidente Sarracco - perché crediamo nel valore delle sue proposte culturali che sono sempre molto apprezzate dal pubblico. Il concerto che sarà eseguito dall’orchestra delle Cento Città ne è un esempio. Si tratta di musicisti e maestri d’orchestra di altissimo livello che danno lustro all’offerta musicale e culturale, non solo di Santa Marinella, ma dell’intero comprensorio”. Il programma del concerto, diretto dal maestro Sergio La Stella, si aprirà con l’esecuzione di Armonie dal pianeta Saturno, di Roberto Lupi e si concluderà con il Finale Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini, brani noti al grande pubblico come la sigla di inizio e di conclusione delle trasmissioni della Rai Tv. “Abbiamo scelto le vecchie e memorabili sigle della Rai – conclude Vinaccia - perché ci riportano alle onde radio scoperte da Marconi e che egli sperimentò proprio a Torre Chiaruccia. Il concerto proseguirà con la sinfonia dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak, compositore ceco, padre della musica classica “americana”, che egli stesso ebbe il compito di inventare, ispirandosi alla musica afro americana. Un concerto da non perdere, che sono sicuro susciterà molto consenso da parte del pubblico”.