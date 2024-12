CERVETERI - Sulla pista di pattinaggio in piazza Aldo Moro, torna ad esibirsi la pluricampionessa mondiale ed europea di pattinaggio artistico Chiara Censori. «Un grande appuntamento, al quale invito tutta la cittadinanza ad assistere: Chiara, con la sua eleganza e bravura, è già pronta per regalarci una nuova straordinaria esibizione. Non vediamo l’ora di accoglierla nuovamente in città», ha detto il vicesindaco Federica Battafarano. L’esibizione è in programma per sabato 23 dicembre alle 17.

Il primo appuntamento in programma nel weekend, è invece per venerdì 22 dicembre alle 15 con lo spettacolo per bambini “Aspettando Minions”.

Il giorno seguente, sabato 23 dicembre, alle 16 arrivano i “Giganti Danzanti”. A seguire, alle 17, la magia, l’eleganza e la bravura di Chiara Censori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA