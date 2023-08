«Un altro frammento del vasto progetto rappresentato dal cartellone di Sogno di una notte d'estate».

Alfonso Antoniozzi, assessore alla Cultura e vicesindaco, presenta così le iniziative in calendario a Viterbo il 18 e il 19 agosto.

Eventi inseriti nell'ampio programma di appuntamenti dell'estate viterbese - con eventi di vario genere per soddisfare i gusti di giovani e adulti - che da luglio a settembre stanno rallegrando le serate in città e nelle frazioni.

«Per l'assessorato alla Cultura si preannunciano 15 giorni di fuoco. Abbiamo molte cose da raccontare, al di là del blocco di eventi che presenteremo a ridosso di Santa Rosa" sottolinea Antoniozzi.

Nell'immediato si parla delle due iniziative che venerdì e sabato interesseranno il centro città.

Si inizia il 18 e il 19 agosto con il festival multidisciplinare 'direzioniAltre' che propone spettacoli gratuiti, per tutte le età, di teatro danza musica e circo».

Ad illustrare la tappa viterbese del tour che ha già toccato Roma è Loredana Parrella, direttore artistico del festival. «Venerdì 18 agosto, alle ore 19, in piazza del Comune si terrà Giocol-Elia. Uno spettacolo di giocoleria comico che coinvolgerà il pubblico con giochi e improvvisazioni. Poi alle ore 20, spazio a teatro e danza nel cortile di Palazzo dei Priori con Juliette on the Road. Un viaggio attraverso le sfumature dell'amore liberamente tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare».

Tre gli appuntamenti in programma per sabato 19 agosto.

Alle ore 19 in piazza del Comune, l'Anonima Teatri propone lo spettacolo di danza, per tutte le età, Bus Stop. Alle 19.30 I sonetti musicali, tratti da Le Quattro stagioni di Vivaldi, nel cortile di Palazzo dei Priori, eseguiti dai violinisti Soichi Ichikawa, Michele Cianfoni, Daniele Sabiu e Giacomo Pecorella. A seguire alle 20 sempre nel cortile comunale è di scena la danza con 'Romanza, le jardin'. Coreografia e regia di Loredana Parrella. E particolarmente suggestivo si preannuncia l'evento 'E lucevan le stelle'

che si tiene sabato 19, alle ore 21.15 in piazza San Lorenzo, a lume di candela. Ideato e diretto da Maria Letizia Beneduce, del Trio Le Capinere. «La nostra proposta musicale - spiega - è un viaggio che parte dall'opera lirica, riletta in maniera originale, fino alle colonne sonore di grandi compositori italiani quali Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani».

A rendere ancora più evocativi i momenti di grande musica nella splendida cornice di Piazza del Duomo «il pubblico sarà circondato da 500 candele, non a fiamma viva. Un concerto che poi esploderà in un gran finale che sarà una sorpresa», promette la Beneduce.

Un viaggio musicale tra lirica, cinema e teatro a cura di un quartetto ensemble, con la peculiarità di una fisarmonica che eseguirà la partitura prevista per la viola.

«Un approccio - chiosa il vicesindaco Alfonso Antoniozzi - meno paludato, più 'leggero' per avvicinarsi alla lirica».