CIVITAVECCHIA – Lo scrittore e regista Civitavecchiese Kempes Astolfi ha presentato a sorpresa "La Scatola del Mistero", suo ventesimo libro, nella ventesima edizione del suo Giro d'Italia in 80 Pagine, ospite della manifestazione AAIV, Autrici Autori In Vetrina, dell'associazione PRIMA. L’evento, organizzato da Lucia Migliaccio e Barbara Cultrera e patrocinato da Città Metropolitana Roma Capitale, ha visto la la presenza di figure istituzionali di rilievo come Erica Battaglia e Enrico Ferraro. Sono intervenuti molti personaggi dello spettacolo e del cinema tra cui il produttore cinematografico Cristiano Sebastianelli, l'attore Fabius de Vivo e il doppiatore professionista Stefano Rossini.

Un evento perfettamente riuscito, nonostante l'istituzionalità del posto, in piena ZTL a Roma e in un giorno e orario lavorativo. Oltre cinquanta i presenti con cui Astolfi, Cultrera e Migliaccio si sono intrattenuti, allietati dalle piacevoli letture dell'attrice Stefania Di Santo.

Kempes Astolfi si è poi "sdoppiato” il giorno dopo, durante la fiera Più Libri Più Liberi il 5 dicembre, per presentare La Locanda alla Fine del Mondo presso lo stand di Prospettiva Editrice.

«Sono molto soddisfatto – ha commentato Astolfi – di questa presentazione a sorpresa del mio nuovo romanzo. A sorpresa, ovviamente non era la presentazione stessa ma il fatto che senza nessun annuncio i presenti si sono trovati di fronte un nuovo libro. Abbiamo parlato un po' di tutto, anche di alcuni altri miei libri da L'Abbraccio Perfetto a La Donna che Annusava le Librerie, fino al recente La Locanda alla Fine del mondo. La cosa molto bella sono state le domande a fine evento e il fatto che i presenti fossero incuriositi da molti libri, facendo acquisti multipli. Una soddisfazione molto grande, forse senza precedenti, ringrazio AAIV, Prima, l'associazione per la qualità della vita nelle persone di Barbara Cultrera e Lucia Migliaccio».

