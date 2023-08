ACQUAPENDENTE - C’è soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate ad Acquapendente e nelle frazioni in occasione dell’estate.

Gli spettacoli di R. Estate, promossi dal Comune, insieme alla Pro loco di Acquapendente, con il concerto de "Gli altri", promosso dalla sezione locale dell’Avis e con lo spettacolo di Alberto Farina, che ha visto numerosissimi aquesiani e non affollare piazza Girolamo Fabrizio sono andati benone, mentre, con la presentazione a tema "Carnevale Aquesiano", a cura di Archeo Acquapendente, si è conclusa la rassegna di undici serate "Cultura alla Fonte della Rugarella".

A Trevinano, invece, si è svolta la Sagra della Rosticciana, che, anche quest'anno, ha registrato numerosissime presenze in tutte le serate; a seguire, sempre a cura della Pro loco di Trevinano, si sono svolti i festeggiamenti patronali di San Lorenzo Martire, con concerti e spettacoli teatrali. Sempre a Trevinano, si è aperto il Trevinano Film Fest, rassegna cinematografica promossa dalla cooperativa L'Ape Regina che animerà il borgo fino al 23 agosto. Infine "Torre Alfina in Festa" ha animato con street food, musica dal vivo, presentazioni e tornei, il borgo, grazie all'impegno della Pro loco di Torre Alfina.

«Ringraziamo le Pro loco di Acquapendente, Torre Alfina e Trevinano per l'impegno profuso nella promozione del nostro territorio e tutti coloro che, a vario titolo, si sono impegnati per la buona riuscita delle manifestazioni», dicono dal Comune. «Continuate a seguire i nostri canali e non perdetevi gli eventi di questa estate 2023», concludono.

