TOLFA - Successo a Tolfa per lo spettacolo "Il cappello di carta" della compagnia teatrale "Il cassetto nel sogno". Lo spettacolo faceva parte del cartellone teatrale del Claudio di Tolfa. Lo spettacolo di Gianni Clementi è stato diretto da Giovanni Pettinari.

Ambientata a Roma nel luglio del 1943 sul palco del Claudio è andata in scena la storia di un’umile famiglia operaia. Protagonisti della vicenda sono stati Leone un semplice muratore che deve quotidianamente combattere con l’anziano padre Carlo, un nonno autoritario e un po’ svanito, la moglie Camilla che non sopporta più le stranezze del vecchio, la sorella Anna, vedova e in cerca di sistemazione, il figlio Candido che di sporcarsi con la calce non ne vuole sapere, la figlia Bianca alle prese con la stagione dell’amore ed il suo pretendente Remo. Durante lo spettacolo si sono susseguite le tipiche dinamiche familiari, i piccoli drammi quotidiani, i sogni e gli screzi che si sono trasformati in battute esilaranti. I protagonisti si sono trovati ad affrontare la guerra, il bombardamento di San Lorenzo, il mercato nero, la fame senza perdere mai il sorriso. Di grande impatto questa commedia di grande umanità che, tra spunti di riflessione e commozione ha regalato tante risate. Gli interpreti sono stati Amma Marra, Cinzia Bonfiglio, Candida Giulia Parsi, Massimo Pettinari, Massimo Trecapelli, Alessandro Mazzitelli, Francesco Gambaro.

L'allestimento scenico è stato ad opera di Cinzia Bonfiglio e Massimo Poltieri; suoni ed effetti Corrado Paggi; costumi Anna Marra e Cinzia Bonfiglio.