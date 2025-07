SUTRI – Luci, musica e colori animeranno uno dei borghi più belli d’Italia: sabato 2 agosto torna la Notte Bianca di Sutri, un appuntamento attesissimo che promette di trasformare il paesino viterbese in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Dalle prime ore della sera fino a notte inoltrata, le vie e le piazze della città si trasformeranno in un vivace crocevia di emozioni. Musica dal vivo, mercatini artigianali, stand gastronomici, esibizioni, spettacoli e animazione per bambini accompagneranno i visitatori in un’esperienza immersiva, all’insegna del divertimento e della convivialità.

A fare da protagonista sarà – come sempre – l’inconfondibile bellezza del borgo, che regalerà scorci suggestivi e atmosfere da cartolina. Ogni angolo di Sutri diventerà parte di un racconto collettivo fatto di suoni, sapori e incontri, dove la tradizione incontra la voglia di festa. L’evento non è solo un’occasione per vivere una notte speciale, ma anche uno strumento di valorizzazione del territorio, capace di attirare centinaia di persone e di far conoscere il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico di uno dei gioielli della Tuscia. La Notte Bianca di Sutri si conferma così un grande classico dell’estate viterbese, capace di unire cultura, intrattenimento e promozione del territorio in un mix perfetto. Una festa aperta a tutti, dove l’energia della comunità si trasforma in accoglienza e vitalità. Un invito a scoprire la magia di Sutri, sotto le stelle.

