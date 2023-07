VETRALLA – Il primo appuntamento della rassegna teatrale di Vetralla è quello del 28 luglio alle ore 21 presso i Giardini d’inverno a piazza della Rocca. Apre così le danze la stagione del teatro della città, che quest’anno dopo il successo di fiori alla finestra e cene in piazza, si appresta a far vivere l’estate con appuntamenti di rilievo nelle varie frazioni.

“Non perdiamoci di vista” è questo il titolo della prima performance che vedrà protagonista Tiziano Gallo, un attore di primo piano della Tuscia, che si racconterà circa il tema della felicità.

Uno spettacolo di Stand up Comedy scritto dallo stesso protagonista, che cerca di districarsi nella vita di tutti i giorni su questo esistenziale argomento, passando per una rocambolesca serie di “Sfighe” quotidiane.

Riflessioni in punta di ironia che non mancheranno di strappare anche qualche risata.

La direzione artistica è del teatro San Leonardo in particolare del noto sceneggiatore e regista Simone Precoma in collaborazione per la direzione organizzativa con Mauela Athena, Manuele Pica e Giuseppe Berardino.

Un progetto che nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale insieme alla locale pro loco di Vetralla, di dare nuovi scenari al teatro e al cinema. Insomma non solo cibo della tradizione che non mancherà, e musica, ma anche la bravura di attori, musicisti, artisti, giovani e adulti per una serie di appuntamenti da non perdere in queste sere d’estate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA