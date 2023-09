TOLFA - "Storia per un cuore bambino": è uscito a tiratura limitata il libro della poliedrica ed eccezionale artista di Tolfa, Eugenia Serafini edito da Artecom-onlus.

Un libro meraviglioso che è una "fiaba per il terzo millennio".

In molti si domandano e chiedono all'artista questa fiaba per chi è scritta ed Eugenia con il suo meraviglioso sorriso e la sua estrema sensibilità risponde che "È una fiaba adatta per grandi e piccini, è per tutti, poiché la fiaba è fuori degli schemi tempo-luogo, la fiaba è di per sé un archetipo che ci fa sognare, riflettere, emozionare! La fiaba ci dona ciò che credevamo di aver perduto e ci rimette in pista per riprendere con amore il cammino della vita". "Storia per un cuore bambino" è la fiaba del terzo millennio e arriva quando nessuno credeva più nelle fiabe. Questo libro è in edizione speciale di sole 100 copie, numerate e firmate. Per avere una di queste imperdibili e preziose copie occorre scrivere all'artista Eugenia Serafini per ordinarla su www.eugeniaserafini.org. Il libro contiene una versione bilingue italiano e portoghese con la preziosa traduzione del professor Josè D'Encarnaçâo dell'Università di Coimbra. Solo 100 copie in tiratura limitata numerata e firmata, 15 tavole illustrate dalla bravissima artista Eugenia Serafini e un exlibris della nipote della Serafini Elena Ciotoli, artista poliedrica anche lei.

©RIPRODUZIONE RISERVATA