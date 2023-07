CIVITAVECCHIA – Venerdì prossimo, 7 luglio alle 19 presso il giardino del teatro “Verdi”, per la rassegna letteraria “Libri con le Stelle” sarà presente un ospite prestigioso: Stefano Vicario.

Stefano Vicario è nato con il cinema nel sangue. Figlio del regista Marco e dell’attrice Rossana Podestà, dopo un breve periodo nel cinema come aiuto regista, diventa un notissimo regista televisivo. Ha curato la regia di numerosi programmi sulla Rai e su Mediaset. È stato infatti il regista di “Bim Bum Bam”, “Il pranzo è servito”, “La sai l’ultima?”, “La corrida”, “Tira & Molla”, “Passaparola”, “Lo Show dei record”, “I migliori anni”, “Avanti un altro”, “I raccomandati”, “Miss Italia”, “50 canzonissime”, “Ti lascio una canzone”, “Reazione a catena”, “L’eredità”, “Che tempo che fa”. Ha diretto otto edizioni del Festival di Sanremo, comprese le ultime quattro dal 2020 al 2023 ed è stato anche regista delle serie TV “I Cesaroni” e “Tutti per Bruno”. Nel 2021 dirige “Sul tetto del mondo”, documentario sulla vita di Walter Bonatti, alpinista ed esploratore che fu per anni compagno della madre del regista, dopo il suo divorzio. Infine, è stato il regista degli spettacoli televisivi di Roberto Benigni (“Tutto l’inferno”, “La più bella del mondo”, “I dieci comandamenti”) e dello spettacolo “Conversazione su Tiresia” di e con Andrea Camilleri.

Con “Il re degli stracci” fa il suo esordio nel mondo della narrativa. Il libro è la storia di un avvocato, Andrea Massimi, che una sera viene travolto da una tragedia indicibile: la moglie e la figlia vengono uccise nella loro casa mentre lui è a letto con l’amante. Andrea, disperato e perseguitato dai sensi di colpa, rifiuta il suo mondo agiato per vivere da barbone insieme a un gruppo di senzatetto in un vagone abbandonato alla Stazione Termini di Roma. Una sera vede un braccialetto, che aveva regalato alla moglie, al polso di una trans e decide di far luce su quella notte che aveva cercato di dimenticare. L’indagine di Andrea – aiutato dagli amici clochard e da Anna, un magistrato che conquista la sua fiducia, mentre il fratello si vergogna ancora di lui – è un viaggio pieno di sorprese tra poliziotti corrotti e personaggi di insospettabile umanità, sullo sfondo di una città che forse non osiamo immaginare.

La rassegna letteraria è organizzata dall’associazione culturale Book Faces ed è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Cariciv e grazie al sostegno di Akros Bioscience, Tecnofit srl, Civitavecchia Rugby Centumcellae, Carrozzeria Lanari, Unindustria Civitavecchia, Nausica srl, Gruppo Immobiliare Bisozzi, Palestra VIP Club, Studio dentistico Daniela Leone, Minosse srl, Farmacia San Gordiano e Ristorante Il Delfino.

Il regista e autore dialogherà con Manola Camilletti e Marco Salomone, mentre la vendita del libro sarà curata dalla libreria Bookstore Mondadori. Ingresso libero fino a esaurimento posti.