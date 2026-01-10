CERVETERI - Un pomeriggio di musica, spettacolo, amicizia e solidarietà. Oggi alle 18 un evento imperdibile all’interno dell’aula consiliare: Stefano Indino, fisarmonicista apprezzato a livello internazionale, che può vantare collaborazioni con i più grandi cantautori della musica italiana, sarà in concerto con “Musikeria”. Un evento ad ingresso gratuito con offerta libera a sostegno di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla. A promuovere l’evento, la consigliera comunale Adele Prosperi, da sempre impegnata nel sensibilizzare su quanto sia importante sostenere la ricerca scientifica e le attività di raccolta fondi. «È un onore poterlo avere in concerto a sostegno di una causa importante, e che personalmente ho estremamente a cuore, come quella di Aism, una realtà che da oltre mezzo secolo finanzia le attività di ricerca scientifica e garantisce assistenza e sostegno alle persone con sclerosi multipla. Invito pertanto la cittadinanza ad assistere al concerto e a fare una donazione libera all’ingresso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA