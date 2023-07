VIGNANELLO - Stash e i The Kolors a Vignanello per San Biagio e Santa Giacinta. In occasione dei festeggiamenti dei patroni del paese San Biagio e Santa Giacinta, la band musicale i The Kolors con il cantante Stash della scuola di Amici di Maria De Filippi si esibiranno a Vignanello lunedì 7 agosto sul palco in piazza Cesare Battisti. Tra le hit, il gruppo pop rock suonerà e canterà “Italodisco”, uno degli ultimi brani che ha riscosso successo dalla data di uscita a maggio e che ha già ottenuto il primo disco di Platino. Saranno giorni all’insegna del divertimento e dello spettacolo.

Un evento organizzato dal Comitato 1982 festeggiamenti San Biagio e Santa Giacinta che ogni anno con dedizione e passione si occupa delle manifestazioni patronali.

Oltre ai The Kolors, a intrattenere il pubblico anche la comicità di Valentina Persia domenica 6 agosto, mentre giovedì 3 si esibiranno i Mamalover (in via dei Castagni). Per le diverse serate in programma è atteso il pienone non solo di cittadini del paese ma anche de dei borghi limitrofi.