SORIANO NEL CIMINO - «Un successo culturale e di pubblico. Tanto che stiamo già lavorando alle prossime edizioni». Bilancio più che positivo per Soriano sotto le stelle, la kermesse musicale che ha offerto il suo gran finale con i musicisti dello Stradella Y-Project protagonisti nello splendido scenario della Faggeta Vetusta dei Cimini.

«Soriano sotto le stelle – spiega Rachele Chiani, vicensindaco e assessore del comune di Soriano nel Cimino – ha arricchito ulteriormente la nostra offerta di spettacoli musicali, con un livello di artisti molto alto e con performance che hanno sempre coinvolto il pubblico».

«Un successo quindi da tutti i punti di vista, per un format che si è dimostrato vincente per la valorizzazione del nostro patrimonio e per la raffinata proposta culturale», conclude il sindaco Roberto Camilli.

Nell’ultimo appuntamento del festival, con la direzione artistica di Massimiliano Capo, lo Stradella Y-Project ha intonato musiche di Matteis, De La Guerre, Corelli, Senaillé, Telemann, L. Kapsberger e Bach.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Festival del Barocco “Alessandro Stradella” e con il contributo della regione Lazio.

