CIVITAVECCHIA – In una platea gremita del Teatro Traiano si è svolta mercoledì scorso la quarta edizione di "A Teatro Con Noi..." serata a favore della Comunità di Sant'Egidio Civitavecchia organizzata da Il Mosaico per la direzione artistica di Giulio Castello e presentata da Nicoletta Scirè.

In apertura la Compagnia San Liborio con un atto riflessivo di Eduardo De Filippo "Dolore sotto chiave" per poi proseguire con la Compagnia Quint&ssenza in un atto brillante di Ray Cooney "E' una caratteristica di Famiglia" e concludere con un mini atto comico della Compagnia I Sympathos con "Natale in Casa Addams" di Gino Pari.

Un plauso ai registi Antonio Noto, Marco Restante e Luigi Florio che insieme agli attori hanno contribuito a rendere piacevole questa edizione ed a farsi apprezzare dal pubblico presente volutamente con tipologie diverse di teatro.

Prima di iniziare il dottor Massimo Magnano ha sottolineato l'opera internazionale della Comunità e mandato un messaggio di Pace in questo periodo complicato.

Dagli organizzatori è giunto un ringraziamento all'Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco Tedesco e dell'Assessore alla Cultura Galizia ed a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo spettacolo.

