Sogno di una notte d’estate, la città si prepara ad accogliere tre appuntamenti imperdibili che promettono di intrattenere cittadini e visitatori di tutte le età. Si comincia domani con "R.I.T. Rap In Town", dalle ore 18 a piazza San Carluccio. Un evento musicale straordinario che riunirà talentuosi artisti del rap locale per una serata all'insegna dei ritmi incalzanti e dei testi coinvolgenti. L'atmosfera sarà carica di energia e passione per la musica hip-hop. Venerdì 14 luglio sarà la volta di "Dj set in piazza", a piazza del Comune, dalle ore 22.30. Un evento da non perdere per gli amanti della musica dance. Sul palco I loschi individui - Tribute Band 883 & Max Pezzali – per far rivivere i grandi successi della musica italiana. Dopo il concerto, la serata continuerà con la MyWay e Dj Red. Domenica 16 luglio, altro appuntamento particolarmente atteso, il "Terzo tempo - cena sotto le stelle", dalle ore 20 in via Marconi. I biglietti sono ancora disponibili (info e prenotazione biglietti 3483710041 - 3920900193). La domenica sera sarà un'occasione per condividere un momento speciale all'insegna della solidarietà. L'evento "Terzo tempo - cena sotto le stelle offrirà una cena raccolta fondi, organizzata in collaborazione con la Union Rugby, il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, la parrocchia "Sacra Famiglia" nelle persone di don Luca Scuderi e Paolo Bracaglia, la casa famiglia Piccole Suore della Sacra Famiglia e la Caritas parrocchia Sacra Famiglia.

I fondi raccolti sosterranno le attività sociali, una parte del ricavato andrà alla casa famiglia, una parte all'associazione Campo delle Rose e una parte alla società Rugby Viterbo per l'inclusione gratuita dei bambini e ragazzi delle case famiglia e di famiglie meno abbienti. Un'occasione unica per gustare prelibatezze culinarie, fare una buona azione e vivere l’estate a Viterbo.

L'amministrazione comunale e le associazioni coinvolte invitano tutti a unirvi a loro per celebrare la musica, il divertimento e la solidarietà.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, consultare il sito istituzionale del Comune di Viterbo e i canali social ufficiali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA