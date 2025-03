SORIANO NEL CIMINO - Il comune di Soriano nel Cimino, la Pro loco, Sam e free road Blues Band, organizzano, per il 14 marzo al teatro Florida di Soriano nel Cimino, piazza G. Marconi, alle 21,30, un concerto con Tolo maraton in trio, a favore della campagna promossa da Tuscia in Jazz for sla e Tusciaweb, a favore della ricerca sulla sla.

«Un evento che vede protagonisti professionisti del mondo della musica e a far da cornice una splendida iniziativa in favore della ricerca», commenta dall’amministrazione comunale il sindaco Roberto Camilli.

Una serata di grande musica e solidarietà. «I Free Road blues band - fanno sapere - sono onorati di essere insieme e condividere il palco con una pietra miliare del Progressive, del Blues e Rock Blues, premiato direttamente dal padre di Jimi Hendrix per le sue esecuzioni, aggiudicandosi, a Seattle, il Voodoo child award. L’ingresso è libero con donazione facoltativa a favore della ricerca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA