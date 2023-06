TUSCANIA - SI scaldano i motori per la festa della lavanda, che si svolgerà dal 24 giugno all’8 luglio. Lo annuncia Tuscania Obiettivo Comune 2.0.

Se a Bolsena ieri è stata inaugurata la manifestazione che omaggia l’ortensia, Tuscania non sarà da meno con la cittadina pronta a tingersi di viola.

Il programma non è ancora stato reso noto, ma saranno diversi, come sempre, gli eventi inseriti nel cartellone della dodicesima edizione. Il centro storico del paese viterbese è pronto ad espositare espositori e scenografie legate alla lavanda. Tutti conosciamo e apprezziamo la lavanda per il suo colore viola e per il suo inconfondibile profumo che ha il potere di alleviare lo stress, il mal di testa e favorire il buon sonno. A Tuscania, dunque, un’ottima occasione per fare incetta.