CIVITAVECCHIA – Il Festival di Cultura giapponese entra nel vivo. Dopo gli appuntamenti di ieri dalle 10 alle 11,30 di oggi ci sarà una dimostrazione tecnica sull’arte del Bonsai presso la sala Molinari, dalle 12 alle 13 una dimostrazione di arti marziali giapponesi e, dalle 16 alle 18, un incontro per parlare dello Shodo, la via della calligrafia. Alle 18,30 entra in campo l’Iis Luigi Calamatta, sempre alla Cittadella della Musica, con una sfilata. La collezione “Japanese Blossom” presentata dal settore Industria e Artigianato per il Made in Italy, «vuole essere - spiega la dirigente scolastica dell’istituto Giovannina Corvaia - un omaggio, un inno che trasversalmente celebri le lavorazioni artigianali tipiche della moda Made in Italy e gli elementi tradizionali della cultura giapponese, reinterpretandoli in chiave contemporanea. Questi elementi si uniscono e compenetrano perfettamente, per dar vita ad una collezione fresca, giovane, colorata e ricca di richiami legati saldamente alle radici della tradizione. L’ispirazione principale per la creazione della collezione nasce dalla natura, dai fiori di ciliegio e dalle mille sfumature che impreziosiscono il passare delle stagioni. Le reinterpretazioni degli abiti tradizionali giapponesi si alternano ad abiti di alta moda impreziositi da ricche lavorazioni artigianali, creando una collezione dal sapore fortemente contemporaneo».

