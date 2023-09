CIVITAVECCHIA – Diciotto anni appena compiuti, festeggiati con orgoglio e con la voglia spasmodica di ricominciare. La Blue in the face, associazione culturale creata e diretta da Enrico Maria Falconi nel 2005 è ormai punto di riferimento sul territorio e non solo. Teatro, con il Nuovo Sala Gassman di largo Italo Stegher 2 (sotto la chiesa dei Santi Martiri Giapponesi) e le sale comunali di Bracciano e Rocca di Papa pronte ad accogliere aspiranti attori dai 5 ai 90 anni, ma anche tanto altro. Corsi di scrittura, mostre, incontri di lettura per bambini, presto anche viaggi per aprire nuovi orizzonti e scambi in Italia e all’estero. Insomma, una fucina di attività e un marchio di garanzia per chi decide di aderire alle proposte della Blue in the face.

Teatro in primis, comunque. A ottobre ripartono i corsi al Gassman, con Falconi e soci che per il terzo anno consecutivo confermano i prezzi dando un bel calcio all’inflazione galoppante. Corsi per bambini, con l’ormai celebre Piripò di Simone Luciani, e poi a crescere per ragazzi, giovani, adulti, anziani. Corsi dedicati, anche se spesso la divisione per età è solo di facciata, visto che spesso nei numerosi spettacoli prodotti dalla Blue in the face attori di ogni età si ritrovano insieme sul palco. Il tutto con la qualità della formazione assicurata da Enrico Maria Falconi, attore professionista e insegnante certificato, nonché direttore artistico e vero motore del teatro.

E anche per la stagione 2023-2024 sta per partire un cartellone ricchissimo, anche in questo caso senza aumento di prezzi (e c’è anche la novità del “Giovedì pazzo” con offerte a sorpresa). Quaranta 40 titoli (29 inediti), che verranno presentati sabato 23 settembre alle 19 al Gassman, per la maggior parte autoprodotti, ma con diverse chicche di compagnie esterne e big del calibro di Nadia Rinaldi e Denny Méndez. Il primo appuntamento è per il 6 ottobre con “Il circo delle stranezze” di Mirko Izzo, poi a ogni week end (con l’aggiunta spesso delle doppie repliche del giovedì e del venerdì) una nuova proposta. Tanta carne al fuoco, dunque. Sia per chi ama solo sedersi in poltrona e godersi il teatro, ma anche, e soprattutto, per chi vuole tentare una propria “avventura” teatrale. Il palcoscenico è liberatorio, aiuta ad abbattere tabù, a socializzare, a creare nuove amicizie. Esagerazione? Neanche un po’. Provare per credere: dal 25 al 29 settembre open day con prova gratuita.

Per informazioni: tel 328/1224154; email bitfproduzione@gmail.com