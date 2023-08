SANTA MARINELLA – Un viaggio entusiasmante tra le musiche immortali del cinema. Per la rassegna “Sere D’agosto”, venerdì si è tenuta al parco Saffi a Santa Marinella una manifestazione che ha ottenuto un meritato successo. Grande protagonista l’Orchestra delle Cento Città con i suoi 45 elementi che ha eseguito magistralmente alcune tra le più famose e amate colonne sonore dei film capolavoro e premi Oscar degli ultimi 50 anni, interpretando un repertorio di brani molto conosciuti. L’evento è stato organizzato dall’assessore alla Cultura Gino Vinaccia e dal sindaco Pietro Tidei.

Lo spettacolo è stato reso ancor più avvincente dagli allestimenti scenici con un maxi schermo che proiettava in contemporanea spezzoni e immagini più rappresentativi di capolavori della cinematografia italiana e internazionale, da Un pugno di dollari a ET. Un fiume di note e le immagini iconiche del cinema: da “2001 Odissea nello spazio” a “Il Padrino”, da “La vita è bella” a “Il postino”, da “Il gladiatore”, a “I pirati dei caraibi”, da “Mission” a “Spider man”. Infine il bis con la sigla dei Simpson. Autori immensi come Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota, John Williams e Luis Bacalov. In poche parole: i mostri sacri della musica e i loro capolavori.

“Sono stato molto felice del riscontro entusiastico dei cittadini e dei turisti che hanno assistito allo spettacolo di alto livello, non solo per la professionalità dei musicisti, il cui valore è riconosciuto a livello internazionale, ma anche per il supporto audiovisivo della proiezione in simultanea alle scene dei film musicati - commenta l’assessore Gino Vinaccia - Il successo ottenuto ci ripaga di tutti i nostri sforzi e soprattutto premia un lavoro di squadra che ci ha visto impegnati nel proporre una manifestazione che coniuga musica, arte, spettacolo e divertimento e che soprattutto è stato in grado di offrire eventi sempre di alto livello artistico. Il fatto poi che il pubblico abbia apprezzato questa nostra scelta, non solo ci gratifica, ma ci incentiva a seguitare a lavorare sempre con maggiore entusiasmo in questa direzione. Abbiamo dimostrato, credo, che seppur con grandi sforzi, è possibile offrire spettacoli di qualità. Questa era la nostra sfida e speriamo che anche i prossimi appuntamenti della rassegna seguitino ad essere così apprezzati”. L’assessore Vinaccia ha poi voluto ringraziare per l’impegno profuso tutti gli uffici che hanno collaborato alla riuscita del concerto in particolare la vicesindaca Roberta Gaetani, presente sul palco. “Un sentito ringraziamento va ovviamente al sindaco Tidei che ha creduto e supportato questa iniziativa».

Nella zona di Caccia e Riserva è stato dato spazio ai giovani con i concerti dei Kyber e dei Manifesto.

