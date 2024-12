LADISPOLI - Un modo per festeggiare la vita, far sentire nell'aria ancora presente e vivo lo spirito di Marco Vannini. Si chiama "SeaArt", non una semplice mostra sul mare, ma qualcosa di più. Un momento di festa, di gioia, da trascorrere tutti intorno a mamma Marina e papà Valerio, ricordando uno degli elementi più amati da loro figlio: il giovane Marco. Il mare! L'idea è nata da Luisana Leone, artista locale che ha già regalato alla città ladispolana le sue "ali" all'entrata sud a Palo Laziale, e che vedrà ben altri 28 artisti diversi esporre le loro opere al teatro Marco Vannini dal 5 al 7 gennaio. «Si tratta di un momento per stare tutti insieme, per ricordare che Marco vive eccome, nei cuori di ognuno di noi», ha spiegato Luisana. Una manifestazione di gioia e di felicità insomma dove il protagonista, attraverso la pittura, la scultura e la fotografia sarà proprio il mare. Il vernissage prenderà il via alle 16.30 del 5 gennaio con la partecipazione delle due cantanti di “La voce dell’essere”.

Tutti gli artisti che parteciperanno alla mostra:

Pamela Alfieri(Trip)

Giulia Angiulli

Duccio Bombardini

Stefano Bove(Zhew)

Roberta Brugnetti

Alessandro Bruno

Giorgio Consoli

Maria Laura Di Carlo

Patrizio Del Bianco

Teresa Di Sario

Fabrizia Frau

Lara Garofalo

Giuliano Gentile

Daniele Giacomozzi

Pino Giuffrè

Zara Kiafar

Luisana Leone(Lulù)

Giancarlo Magazzù

Gabriella Maramieri

Mirko Mauro

Giulia Mosca

Clemente Olivadoti

Veronica Pellegrini

Antonella Pirozzi

Lola Poleggi

Andrea Puca

Massimo Rossi

Loredana Sala

Giovanna Santoro

Marta Quercioli

©RIPRODUZIONE RISERVATA