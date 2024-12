CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento giovedì 1° febbraio in occasione della rassegna I giovedì dell’archeologia. Il professor Alessandro Naso (Università degli Studi di Napoli - Federico II) parlerà degli scavi e delle ricerche archeologiche nell'area dei Monti della Tolfa nel XIX secolo: una proficua stagione di ricerche che ha portato alla dispersione di un enorme patrimonio, confluito nelle principali collezioni museali europee. Le conferenze si terranno il giovedì alle 17:00 presso la Sala Convegni “Giusi Corrado” della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, in via Risorgimento 8-12. La terza edizione del ciclo di incontri culturali “I giovedì dell’archeologia” è organizzata dal Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e la collaborazione del Gruppo Archeologico Romano – Sezione “Ulpia” di Civitavecchia e dell’Associazione Archeologica Centumcellae di Civitavecchia.

