CIVITAVECCHIA – ScarabocchiHalloween a Borgata Aurelia. Le streghette di Scarabocchiando tornano per un “dolcetto o scherzetto” da paura. Un’iniziativa rivolta ai più piccoli, promossa ancora una volta da Scarabocchiando a Casa di Laura - Nido famiglia. Il pentolone magico è già pronto: come ogni anno nel piazzale del nido i bambini potranno partecipare all’attesa festa di Halloween, con tanto di merenda golosa per intrattenimento. Novità assoluta, quest’anno le streghette distribuiranno anche popcorn e zucchero filato. L’appuntamento con il divertimento è per domani alle 16,30 in via Bonaventura Somma.