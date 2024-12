SANTA MARINELLA – Oggi pomeriggio alle 17, presso la Casetta Trincia, si terrà la mostra su Olga Ossani. La mostra racconta la storia di un circolo di cui facevano parte straordinarie donne del mondo della cultura che frequentavano la villa di Olga Ossani a Santa Marinella, da Maria Montessori a Eleonora Duse, da Matilde Serao a Grazia Deledda, dalla Contessa Lara a Marinella Lodi. Donne illustri che hanno aperto la strada all’emancipazione femminile, legate da profonda stima e amicizia. L’esposizione ha avuto, finora, un riscontro estremamente positivo, numerosi sono stati i visitatori sia all’inaugurazione sia nelle settimane successive tra cui gli studenti del Galilei di Santa Marinella e dei corsi per adulti dello Stendhal di Civitavecchia e tutti hanno mostrato curiosità e interesse. Così, in accordo con l’assessore alla cultura Gino Vinaccia e il Sindaco Pietro Tidei, si è deciso di riproporre la presentazione presso la Casetta Trincia. Il progetto realizzato dall’associazione Crasform, si inserisce nell’ambito delle azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, per il sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, finanziato dalla Regione Lazio con il patrocinio del Comune di Santa Marinella. La mostra a cui è collegato il sito internet www.ilcircolodiolgaossani,it che contiene tutti gli approfondimenti sarà visitabile durante gli orari di apertura della Casetta Rosa.

